Femke Bol doet het weer! Goud voor Nederland op 4x400 meter estafette dankzij geniale inhaalrace

Zo ongeveer op de plek waar Femke Bol acht dagen eerder was gevallen en het stokje uit haar handen vloog, haalde zij nu Jamaica bij. Zo ging het goud op de 4x 400 meter naar de Nederlandse vrouwen met voor Bol, Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters in de baan. In een nieuw nationaal record bovendien.

Het laatste rondje, de laatste meters om precies te zijn, op de baan van het Nemzeti Atlétikai Központ had veel in zich om een nationaal atletiektrauma te vormen door de bizarre twintig minuten op de openingsdag. Maar waar Sifan Hassan en Femke Bol toen vielen, in een gevecht om de titel op respectievelijk de 10.000 meter en de 4x 400 gemengde estafette, spoelde uitgerekend Bol die kater weg.

Na geweldig voorwerk van Saalberg, Klaver en Peeters kreeg zij het stokje bij het ingaan van de slotronde als derde. Lang leek het gat richting de slotloopsters uit Groot-Brittannië en Jamaica op kop hetzelfde te blijven. Maar met een fenomenaal recht stuk, en de oplopende vermoeidheid bij de vrouwen voor haar, raapte Bol met een uiterste krachtsinspanning eerst Nicole Yeargin op en in de laatste meters ook de Jamaicaanse Stacey Ann Williams. Een fenomenale sprint, eindigend in de armen van de andere drie vrouwen.

Volledig scherm © REUTERS

Uiteraard was Bol de hoofdrolspeler. De meeste aandacht gaat nu eenmaal uit naar de slotloopster. Bovendien maakte zij haar feest compleet na de wereldtitel op de 400 meter horden van donderdag. En toonde ze opnieuw veerkracht. Haar dramatisch verlopen slotronde op dag één was in haar hoofd gaan zitten, maar heeft haar dankzij een goede aanpak geen parten gespeeld in het verloop van het toernooi. Van het belletje met de psycholoog, de steun van haar teamgenoten en de duidelijke afspraken met haar coach - het bleek de juiste aanpak.

Toch was dit goud natuurlijk van het gehele viertal. Tekenend voor de kracht van alle vier de lopers: de verbetering van het nationale record. Met een tijd van 3.20,72 werd Jamaica met 0,12 seconde verslagen en de Britse dames met 0,32 seconden. Lisanne de Witte keek blij en geëmotioneerd toe. Met haar in het team werd de finale behaald, waarna ze werd vervangen voor Klaver. Al gauw werd het gouden viertal ook door de Nederlandse mannen geknuffeld. Zij waren vlak voor de Nederlandse vrouwen op de zevende plaats geëindigd in de door de Verenigde Staten gewonnen finale.

Volledig scherm Ook de mannen vierden het feestje mee. © REUTERS

Van die grootmacht hadden de vrouwen niets te duchten. Omdat Alexis Holmes het stokje in de heat buiten het vak had ontvangen, werden de Verenigde Staten gediskwalificeerd. Daarmee ontbrak de grote favoriet. De Amerikaanse 4x 400 meter-vrouwenteams hadden goud behaald bij zeven van de laatste acht wereldkampioenschappen en de laatste zeven olympische titels.

Maar dat is het risico van het vak. En het Nederlandse team kan het die ploeg ook steeds lastiger gaan maken. Er zit nog duidelijk rek in, met een gemiddelde leeftijd van nog geen 25 jaar. Vorig jaar ging het nog mis met een foute wissel op de WK in Eugene, maar werd wel goud gewonnen op de EK in München. Die prestatie leverde het team de door oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo uitgereikte Sportploeg van het Jaar-prijs op.

Maar dit nieuwe hoogtepunt was toen nog niet voorzien. Met een kort ingestudeerd dansje betraden ze vrolijk het stadion. En het bleef ook na de finish nog lang onrustig. Een gouden viertal als zinderende ontknoping, passend bij een toernooi vol verassingen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Daarmee is er ook een einde gekomen aan de WK atletiek in Boedapest en dit liveblog. Bedankt voor het lezen en in het artikel hierboven kan je nog alles lezen over de geniale gouden medaille van de estafettevrouwen. Fijne avond! GOUD! Femke Bol doet het weer!! Ongekend! Op de laatste meters haalt ze Groot-Brittannië en Jamaica in! Laatste ronde! Peeters houdt knap stand achter Jamaica en Groot-Brittannië. Nu Femke Bol! Na ronde 2: Klaver schuift op! Ze komt in de buurt van de tweede plek! Nu komt Peeters. Na ronde 1: Klaver mag vanaf positie 4 de aanval gaan plaatsen. We gaan gelijk door naar het slotstuk: de 4x400 meter estafette voor vrouwen. De volgorde voor Nederland: Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Femke Bol. Saalberg start vanuit baan 9. Goud voor Oekraïne bij het hoogspringen Yaroslava Mahuchikh heeft goud gewonnen bij het hoogspringen. De Oekraïense sprong als enige over 2.01 meter. De Australiërs Eleanor Patterson (zilver) en Nicola Olyslagers (brons) bleven steken op 1.99 meter. © AP Nederland zesde op 4x400 meter estafette Finish! De Verenigde Staten pakken met overmacht goud. De Fransen zijn tweede en het brons gaat naar de Britten. Nederland eindigt als zesde na een diskwalificatie van Botswana. © REUTERS Na ronde 3: Nederland zakt weer weg op plek zeven. Medaille lijkt onmogelijk. Na ronde 2: Terrence Agard schuift op, Nederland nu vijfde! Na ronde 1: Isayah Boers rent naar een zevende plek. Start estafette mannen Dan is het nu tijd voor de 4x400 meter estafette voor de mannen, met ook Nederland aan de start. Kunnen ze nog een medaille pakken? Nareej Chopra maakt favorietenrol waar De Indische Neeraj Chopra heeft het speerwerpen op zijn naam geschreven. De publiekslieveling was favoriet en gooide met zijn tweede worp al 88,17 meter - genoeg voor goud. Arshad Nadeem kwam het dichtste bij. De Pakistaan gooide 87,82 meter. Brons ging naar de Tsjech Jakub Vadlejch. © REUTERS Yavi laat Kenianen achter zich bij 3000 meter steeplechase Winfred Mutile Yavi heeft de 3000 meter steeplechase op haar naam geschreven met een indrukwekkende tijd van 8:54.29 - de snelste tijd van het jaar. De Bahreinse versloeg daarmee Kenianen Beatrice Chepkoech (zilver) en Faith Cherotich (brons). © AFP Keniaanse Moraa pakt goud op 800 meter Met een persoonlijk record heeft Mary Moraa de 800 meter gewonnen. De Keniaanse sprintte op de laatste 100 meter langs Athing Mu. De Amerikaanse moest uiteindelijk genoegen nemen met brons, omdat de Britse Keely Hodgkinson ook een ijzersterke eindsprint in huis had. Moraa komt juichend over de finish. © REUTERS Noor wint zinderende finale 5000 meter Jakob Ingebrigtsen heeft goud gepakt in een spannende finale van de 5000 meter. De Noor ging zij aan zij met de Spanjaard Mihamed Katir op de finish af en maakte pas in de laatste meter een minimaal verschil van 14 honderdsten. Het brons ging van Jacob Krop uit Kenia. Terwijl de hoogspringers en speerwerpers nog bezig zijn, gaat zo ook de finale van de 800 meter voor vrouwen van start. Jakob Ingebrigtsen wint met een minimale voorsprong. Op de achtergrond sprint Krop naar brons. © AFP Klaver doet mee bij de vrouwen, Bonevacia valt af bij de mannen Lieke Klaver vervangt Lisanne de Witte in de Nederlandse sprintploeg voor de 4x400 meter. De andere drie lopers zijn dezelfde als die zaterdag in de series de vijfde tijd liepen: Femke Bol, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters. Klaver zal haar zevende race van het toernooi lopen en uitkomen op haar vierde onderdeel. Dat is vrij uitzonderlijk op grote kampioenschappen. De 25-jarige atlete kwam eerder in actie op de 4x400 meter gemengd, de 400 meter en de 4x100 meter. In de Nederlandse sprintploeg van de mannen is ook een wijziging voor de finale van de 4x400 meter doorgevoerd. Isayah Boers neemt de plek in van Liemarvin Bonevacia, die in de series meeliep. Ramsey Angela, Terrence Agard en Isaya Klein Ikkink zijn gehandhaafd. Het avondprogramma is begonnen met het hoogspringen voor vrouwen en speerwerpen voor mannen. Ook gaan zo 17 mannen van start voor de finale van de 5 kilometer. Vanochtend stond de marathon op het programma, met Abdi Nageeye aan de start. Lees hier hoe dat afliep.



