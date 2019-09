FC Utrecht huldigt judoka Van ‘t End in Galgenwaard voor wereldtitel

De judoka versloeg in Japan thuisfavoriet Shoichiro Mukai met waza-ari in de finale. ,,Het is fantastisch dat iemand uit de regio Utrecht wereldkampioen is geworden. Dat is natuurlijk niet niks. Wij vinden dan ook dat hij met deze topprestatie een huldiging voor een groot publiek verdient’’, zegt Gert Kruys, de ambassadeur van FC Utrecht. Wat voor invulling er aan de huldiging gegeven zal worden, kan Kruys nog niet zeggen.



De judoka versloeg in Japan thuisfavoriet Shoichiro Mukai met waza-ari in de finale. De Olympische Spelen volgend jaar, eveneens in Japan, zijn het volgende grote doel voor Van ‘t End.



Met de huldiging komt Van ’t End in het rijtje te staan van Dafne Schippers en Germaine de Randamie. Beide Utrechtse kampioenen werden eveneens gehuldigd in de Galgenwaard.