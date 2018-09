Favoriet De Wit meteen naar huis op WK judo: 'Ik weet niet waar het aan lag'

Door Lisette van der Geest



Schreeuwen in de catacomben van het judostadion in Bakoe, dat is de tweede reactie van Frank de Wit. De eerste was ongeloof. In een machteloos gebaar zijn armen langs zijn zij omhoog en weer omlaag. Gevolgd door een woedende sprong, hard landend met zijn blote voeten op de mat. Het helpt niet, het geeft geen antwoorden op zijn vraag: waarom?



Hij deed toch zijn best, galmde zijn vraag tegen de betonnen muren. Even later, meer beheerst, een poging tot een halve uitleg in de mixed zone. Een echte verklaring heeft hij niet. ,,Dit scenario had ik niet verwacht. Ik denk alleen maar aan winnen, dus dan is verliezen… eh ja, een beetje lullig.”



Sinds hij anderhalf jaar geleden zijn beste prestatie ooit neerzette met winst op het grandslamtoernooi in Parijs geldt De Wit op mondiale toernooien als een van de grote kanshebbers voor een medaille. Dan voelt het toernooi verlaten na de eerste partij ‘extra zuur’. De Wit: ,,Maar ik weet niet waar het aan ligt. Als ik een verklaring had, had ik het niet gedaan. Het was niet te veel spanning, het was niet zo dat de gretigheid ontbrak.”