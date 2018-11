Ex-roeister Eijs in bestuur NOC*NSF

Harry Been trad voortijdig af, iets wat hij op de vorige vergadering al had aangekondigd. De voormalige topman van voetbalbond KNVB kiest ervoor meer tijd aan privéactiviteiten te besteden. Been bekleedde jarenlang vooraanstaande functies in de sport. Een van zijn grootste projecten was de organisatie van het Europees kampioenschap voetbal in 2000, gehouden in Nederland en België.