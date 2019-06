Europese Spelen als thermometer voor Tokio 2020

Door Lars Omloo



1. Wat zijn de Europese Spelen?

Een soort Olympische Spelen, maar dan alleen voor Europese landen. Het evenement is eens in de vier jaar, een jaar voor de Zomerspelen. Er doen 4000 sporters mee uit 50 landen. Dit wordt de tweede editie. De gastheer is Minsk (Wit-Rusland). De eerste editie was vier jaar terug in Azerbeidzjan. De openingsceremonie in Bakoe werd bijgewoond door 68.000 mensen. De organisator is het EOC (Europees Olympisch Comité).



2. Welke sporten gaan we zien?

Het gaat om 15 sporten: aerobic, beachvoetbal, baanwielrennen, gymnastiek, badminton, 3x3 basketbal, boksen, handboogschieten, judo, karate, sambo (vechtsport), schietsport, tafeltennis, wielrennen en worstelen.