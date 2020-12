Europese persbureaus kiezen Lewandowski boven Lewis Hamilton

De aanvaller van Bayern München en de Poolse nationale ploeg hield in de verkiezing tot Europees sporter van het jaar de Britse Formule 1-rijder Lewis Hamilton net achter zich. De derde plaats was voor de Zweeds/Amerikaanse polsstokhoogspringer Armand Duplantis.



De hoogst geklasseerde Nederlandse sporter was atlete Sifan Hassan op de elfde plaats. Ook Anna van der Breggen haalde de top 20. De wielrenster werd gedeeld veertiende.



Aan de 63ste verliezing van PAP werkten 25 persbureaus mee. Zwemster Inge de Bruijn was in 2000 de enige Nederlandse winnares.