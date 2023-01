Europees kampioene en Belgische topper aan de start van marathon van Rotterdam

De 33-jarige Naert is de Europees kampioen van 2018 (Berlijn, 2.09.51). De Belg heeft een persoonlijk record van 2.07.39 achter zijn naam staan. Bij de EK in München finishte Naert afgelopen jaar als achtste.

Aleksandra Lisowska

Bij de vrouwen is de regerende Europees kampioene aanwezig. Aleksandra Lisowska (32) won in München in 2.28.36. Het Poolse landenteam greep daarnaast het brons. Lisowska, vijfvoudig nationaal kampioene, liep haar persoonlijk record van 2.26.08 twee jaar geleden in eigen land, in Debno.

Nederlands kampioenschap

De marathon van Rotterdam geldt dit jaar ook als Nederlands kampioenschap. Nageeye is drievoudig Nederlands kampioen en ook in de editie van 2023 de topfavoriet voor de nationale titel. De regerende Nederlandse kampioenen zijn Khalid Choukoud en Leonie Balter. Zij veroverden de titels vorig jaar in Amsterdam.

Björn Koreman is ook weer van de partij in Rotterdam. Hij noteerde vorig jaar zijn snelste tijd in Rotterdam: 2.10.32. Naast Koreman zullen onder anderen Frank Futselaar (2.11.30), Tom Hendrikse (2.13.03), Ronald Schroer (2,13,52) en Ali Mohammed (2.15.57) deelnemen.

Volledig scherm Abdi Nageeye © Pro Shots / Mischa Keemink