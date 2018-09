Europa verovert Ryder Cup

De Engelsman Ian Poulter en de Italiaan Francesco Molinari, twee uitblinkers in Team Europa, haalden de winnende punten binnen in de singles.



De Amerikanen wonnen twee jaar geleden op eigen bodem de aansprekende tweejaarlijkse strijd, de drie edities daarvoor was Europa de beste. Een nieuwe Europese zege zat er in deze editie na de tweede dag al aan te komen. De voorsprong na de spelvormen fourballs en foursomes was 10-6.



Op zondag volgden de afsluitende twaalf singles en in die man-tegen-man-gevechten was Europa wederom de sterkste. De Spanjaard Jon Rahm won van icoon Tiger Woods. De opgeleefde veertienvoudig majorwinnaar kwam op Le National niet in zijn spel en leed alleen maar nederlagen. Poulter versloeg wereldranglijstaanvoerder Dustin Johnson, Molinari rekende af met de Amerikaanse Ryder Cup-veteraan Phil Mickelson.



Al sinds 1993 is het Europese team ongeslagen in de Ryder Cup, als deze wordt gespeeld in Europa.