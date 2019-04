EuroHockey Cup deceptie voor hockeysters Den Bosch

Kwartfina­le eindstati­on voor hockeyers Amsterdam in EHL

20 april De mannenploeg van Amsterdam heeft het in de kwartfinales van de Euro Hockey League (EHL) niet gered. Het team uit de hoofdstad was in Eindhoven niet opgewassen tegen Rot Weiss Köln. Het duel eindigde in de reguliere speeltijd in 2-2. In de shoot-outs zegevierde de Duitse ploeg met 6-5.