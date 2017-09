Ethiopiër Legese sterkste in 33ste Dam tot Damloop

Volleybalsters winnen generale repetitie voor EK

16 september De Nederlandse volleybalsters hebben de laatste oefeninterland in de aanloop naar het EK in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison versloeg Polen vandaag in Sliedrecht met 3-2: 25-16 25-17 15-25 22-25 15-9. Een dag eerder had Oranje in Amsterdam in vier sets gewonnen van dezelfde opponent (25-20 25-22 21-25 25-18).