Etappezege Meo, Benavides nieuwe leider bij motoren

Laatste seizoen veldrijder Van Amerongen

20:13 Thijs van Amerongen is aan zijn laatste seizoen bezig. De Oldenzaler (31) heeft al twee jaar lang fysieke problemen die hem belemmeren in de cyclocross. ,,Ik ben niet meer in staat een heel jaar op professioneel niveau te fietsen. Na achttien seizoenen zal ik eind februari mijn carrière als veldrijder afsluiten'', schrijft hij op zijn website.