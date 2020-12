Esther Vergeer dacht dat ze dood ging, maar voelt zich nu beter dan ooit

Podcast Gegijzeld: Esther Vergeer was klaar met alle tegensla­gen en toen kreeg ze borstkan­ker

16 december In de podcast Gegijzeld gaat Arjan Erkel in gesprek met bekende en minder bekende Nederlanders over de moeilijke momenten in hun leven en over vallen en opstaan. Deze week praat hij met Esther Vergeer. Ze won vier keer goud op de Paralympische Spelen als rolstoeltennisser en is voor komend jaar chef de mission van de Paralympische ploeg voor Tokio 2021.