Estavana Polman is terug: ‘Ik voel me als een kindje in een snoepwinkel’

Faivre profiteert van val Pinturault en pakt wereldti­tel reuzensla­lom

19 februari De Fransman Mathieu Faivre heeft in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de wereldtitel veroverd op de reuzenslalom. Hij is de eerste Fransman in meer dan vijftig jaar die wereldkampioen wordt op het onderdeel. De Italiaan Luca de Aliprandini werd tweede en het brons was voor Marco Schwarz uit Oostenrijk.