Estafettevrouwen gediskwalificeerd op 4x400 meter na foute wissel: ‘We gaan met zijn allen een potje huilen’

UPDATEDe Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is in de series gediskwalificeerd op de WK atletiek in Eugene. Cathelijn Peeters, de derde loopster van de ploeg, liet bij de wissel met Lieke Klaver het stokje vallen. Ze raapte het doorgerolde stokje op, maar vergat daarbij 20 centimeter terug te lopen naar de plek waar het als eerste de grond had geraakt. Daarmee overtrad ze de regels.

,,Estafette is al heel lastig, maar er zijn ook echt heel veel regels”, zei Klaver. ,,Cathelijn had 20 centimeter terug moeten lopen en dan verder moeten gaan met het stokje. Het zijn de regels en ze zijn streng, maar we moeten het accepteren. Ook al is het wel heel wrang.”

De race verliep aanvankelijk volgens plan. Hanneke Oosterwegel gaf het stokje na de eerste ronde over aan Klaver, die oprukte van de achtste naar de derde positie. Bij de wissel ging het vervolgens fout. Peeters verloor veel tijd door het stokincident en viel terug naar de zevende plaats. Femke Bol, die vrijdag nog zilver won op de 400 meter horden, zette een hogere versnelling in om de zes loopsters voor zich bij te halen. Met ferme passen spurtte ze naar de derde plaats in een tijd van 3.28,58. Haar splittijd was 49,38.

Meer WK atletiek: Niet alleen bij de vrouwen liep het mis, maar ook de estafettemannen haalden de finale niet. Daarnaast werd het toernooi van Sifan Hassan niet waarop ze had gehoopt, nadat ze op de 5000 meter zesde werd. Lees het Premium-artikel hier.

De derde plaats zou normaal gesproken goed zijn geweest voor een finaleplaats, maar de jury oordeelde kort na de finish dat Nederland uit de uitslag werd geschrapt. In het stadion werd omgeroepen dat er sprake was van hinderen door Peeters, maar dat was uiteindelijk niet de reden voor diskwalificatie. ,,We hebben goed gelopen, maar je koopt er niks voor. Ik heb het doorrollen van het stokje niet eens gezien”, zei Peeters. ,,Het stokje had niet moeten vallen, maar het ging allemaal zo snel.”

Bol en Klaver namen Peeters in bescherming. ,,Dit is haar eerste WK, maar ze raakte niet in paniek en liep heel hard door. Ik ben trots op het team”, zei Bol. ,,Het is niet leuk maar het hoort erbij. We gaan nu met zijn allen een potje huilen en dan weer nieuwe doelen stellen, want dit is niet waarvoor we zo hard trainen”, aldus Klaver.

Goud voor Amerika

De Amerikaanse sprintsters behaalden het goud op de 4x100. Slotloopster Twanisha Terry spurtte naar de titel in 41,14. De Jamaicaanse ploeg, met wereldkampioene 200 meter Shericka Jackson als laatste loopster, moest met 41,18 genoegen met zilver. Duitsland greep het brons in 42,03.