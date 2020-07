Eredivisie beachvolleybal bij zonsopgang: ‘Het is een beetje als spelen met jetlag’

videoCompetitiesporten mogen sinds vandaag weer, dus klonk het eerste fluitsignaal vanmorgen om 5.24 uur, bij zonsopgang, in Zaandam. De eredivisie beachvolleybal is begonnen.

Door Lisette van der Geest

Als er rond kwart voor zes ’s ochtends aan een stekkertje van de speaker wordt gedraaid en de muziek vervolgens over Sportpark Poelenburg in Zaandam knalt, zijn beachvolleyballers Sanne Keizer en Madelein Meppelink al twintig minuten aan het spelen. Het is 1 juli, de coronabeperkingen zijn versoepeld, competitie mag weer, dus dat doen we bij zonsopkomst, dacht volleybalbond Nevobo.

Maar de lucht is vanmorgen te grijs voor zicht op een opkomende zon. De playlist draagt bij aan de ironie en laat ‘When the sun goes down’ horen. Het doet niet af aan de sfeer, de langstrekkende regenbui evenmin, een extreem vroege wekker creëert automatisch saamhorigheid. Daarnaast overheerst een andere motivatie: het mag weer. Eindelijk. 2020 zou een olympisch jaar worden, niemand die vijf maanden geleden vermoedde dat het hoogtepunt van juli door corona zou veranderen, naar de openingswedstrijd van de eredivisie. ,,Maar ik ben hier heel blij mee. Dit soort korte termijndoelen heb je nu echt nodig. Ik heb er heel veel zin in”, zegt Keizer.

Ze wandelde vanmorgen even na vier uur van parkeerplaats naar de velden van beachvolleybalclub Silicium. ,,Op het geluid van de stemmetjes af. Het was zo donker, ik zag niets in deze hoek.” Met de armen gespreid tastte ze vervolgens langs een collega die ze al jaren kent. ,,Wie ben jij?”

Spot is schijn

Normaal gesproken begint de eredivisie in mei, maar dan een uur of vijf later op de ochtend.

Michel Everaert, Nevobo-directeur en bedenker van de ludieke start op het vroege tijdstip plaatste de blauwgroene parasollen in het zand. Even later sprak hij op het eerste van de zeven velden de aanwezigen toe. ,,Wilco (Nijland, organisator, red.) zei net: ‘Leuk idee, dat gaan we vaker doen.’” Keizer reageert ad rem, naar niemand in het bijzonder: ,,Vinden wij ook.”

Maar die spot is schijn. Keizer lag als eerste in het zand te rekken deze morgen. Op het vroege tijdstip zijn de spieren stram. Het was een kort nachtje, ze is meer een avondmens, maar ze was zelfs voor de wekker wakker die thuis in Haarlem om half vier ging. ,,Het is een beetje als vroeger”, zegt ze. ,,Toen gingen we ook elke week naar een andere plek in Nederland om een wedstrijd te spelen.” En niet alleen dat is herkenbaar: ,,We reizen normaal gesproken zoveel, dit tijdstip is een beetje als spelen met een jetlag, na een lange reis naar China.”

Het eerste punt is van de dag is voor hun eerste tegenstanders, Serena van der Made en Ilona Lievaart. Maar die voorsprong is snel vergeven. Even voor zes is de openingswedstrijd gespeeld, met 21-15, 21-11 is de winst voor Keizer en Meppelink. En de zon gaat voorlopig nog niet onder.