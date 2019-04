Epke Zonderland als tweede door naar EK-finale

Als regerend wereldkampioen was Epke Zonderland vooraf al de grote favoriet voor de Europese titel op rekstok. Hij onderstreepte zijn kandidatuur in Szcezin met de tweede score in de kwalificatie (14.533). Hij hoefde daarvoor niet al zijn troeven op tafel te leggen. In de finale zal hij een dobber hebben aan de Rus Artur Dalaloyan die 14.666 scoorde.

Door Marcel Luyckx



Zonderland beperkte zich tot drie vluchtelementen, zijn handelsmerk: de Cassina en Kovacs in combinatie en de Kolman los. In de finale zondagmiddag kan hij nog een tweede vluchtcombinatie in de strijd gooien in de Netto Arena. De imposante hal bleef tijdens de kwalificatiesessies van de mannen akelig leeg.

Lees ook PREMIUM Zonderland kan op EK in Polen vrijuit turnen Lees meer

Derde titel

Zonderland (32) heeft in de Poolse stad zijn zinnen gezet op een derde Europese titel na goud in 2011 (Berlijn) en Sofia (2014). Het zou een evenaring zijn van het aantal wereldtitels dat hij al op zak heeft. Onder meer vanwege zijn studie medicijnen sloeg hij een aantal keren de Europese kampioenschappen over.

Als opwarmertje werkte Zonderland in Szczezin een brugoefening af. Met een score van 14.366 punten had hij even uitzicht op een tweede toestelfinale, maar al gauw zakte hij uit de top 8.

Ook voor meerkamper Casimir Schmidt krijgt het toernooi een vervolg. Het rondje langs 6 toestellen verliep voor de alleskunner van PAX Haarlemmermeer zonder uitschieters naar boven en beneden. Daarmee schaarde hij zich wel onder de 24 finalisten.

Voor de rest viel er niets te juichen in het Oranje-kamp. Michel Bletterman, in Doha nog WK-reserve, bleef ver verwijderd van een plaats in de meerkampfinale. Bram Louwije verprutste het op voltige, zijn enige toestel. De EK-debutanten Loran de Munck en Rick Jacobs kwamen in het stuk niet voor.

Alternatieve route

Bondscoach Bram van Bokhoven is niet met de sterkst denkbare selectie naar Polen afgereisd. Nederlands beste allrounder Bart Deurloo volgt een alternatieve route via wereldbekerwedstrijden naar de WK later in het jaar. De EK paste ook niet in het schema een andere meerkamper, Frank Rijken. Vloerspecialist Bram Verhofstad (4e op de WK van 2017) haakte twee weken geleden af met een rugblessure.