Emotionele Van Kalmthout schrijft geschiedenis in IndyCar: ‘Droom al jaren van dit moment’

23 jaar na LuyendykRinus van Kalmthout heeft in de IndyCar Series een sensationele overwinning geboekt. De twintigjarige autocoureur, over de grenzen bekend als Rinus VeeKay , volgt daarmee Arie Luyendyk op die in 1998 als laatste Nederlander een IndyCar-race op zijn naam schreef. Het was voor Van Kalmthout zijn eerste zege ooit.

In de vijfde race van het seizoen ging voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean vanaf poleposition van start. De Fransman die vorig jaar in de bolide van Haas zo rampzalig crashte in Bahrein eindigde uiteindelijk als tweede achter Van Kalmthout. De 20-jarige Noord-Hollander kwam in zijn Chevrolet na 85 ronden als eerste over de finish in de GMR Grand Prix in Indianapolis, vijf seconden eerder dan Grosjean. De Spanjaard Alex Palou kwam als derde binnen, op 15 seconden van de glorieuze winnaar.



,,Voor mij is dit echt een droom die uitkomt’’, reageerde Van Kalmthout geëmotioneerd op zijn overwinning. ,,Ik heb nog nooit gehuild na een overwinning, maar vandaag wel. Dit was echt een perfecte dag voor ons. Ik wist dat onze auto op dit circuit heel snel kon zijn. Het is geweldig dat we hier hebben gewonnen.’’ Voor Van Kalmthout is het zijn tweede seizoen in de IndyCar. Vorig jaar eindigde hij één keer op het podium.

Van Kalmthout was vanaf de zevende startplek aan de race begonnen. Poleposition was zoals gezegd voor Grosjean, de voormalige Formule 1-coureur die vorig jaar aan de dood ontsnapte bij een zware crash tijdens de Grote Prijs van Bahrein. Hij kwam levend uit zijn hevig brandende autowrak, maar kon aan de laatste F1-races van het seizoen niet meer meedoen door brandwonden aan zijn handen. Grosjean reed 44 ronden aan de leiding in Indianapolis. Van Kalmthout voerde het veld 33 ronden aan. Hij finishte eerder dit seizoen als zesde, negende, twintigste en negende.

,,Dit was de perfecte dag”, aldus VeeKay vanuit Indianapolis. ,,Deze overwinning is voor het team Ed Carpenter Racing, voor mijn liefhebbende familie en voor iedereen die mij een warm hart toedraagt. Ik ben zo ongelooflijk blij! Mijn ouders steunen mij door dik en dun, ze staan altijd voor mij klaar en ik ben ze ontzettend dankbaar. Zonder hen had ik hier vandaag niet gestaan.‘’

Rinus van Kalmthout

,,Het was een mega race! Alles viel vandaag op zijn plaats, vanaf de groene tot aan de finishvlag. Na de laatste van mijn drie pitstops had ik in de gaten dat ik de race daadwerkelijk ging winnen. Vanaf dat moment focuste ik mij erop foutloos te blijven, brandstof te sparen en geen domme dingen te doen. Van de regen heb ik niet zo heel veel gemerkt. Ik zag wat druppels over het aeroscreen lopen, maar omdat ik al bezig was met het sparen van brandstof kon ik voorzichtiger zijn. Ik spaarde de remmen en probeerde de boel heelhuids aan de streep te brengen.”

Voorspelde overwinning

‘Veekay’ had zijn eerste triomf na de kwalificatie al min of meer voorspeld. ,,Ik moet zes auto’s passeren om te winnen. Ik heb voor grotere uitdagingen gestaan”, liet hij vrijdag op Twitter zelfbewust weten. Van Kalmthout sloot vorig jaar zijn eerste seizoen in de IndyCar af op de veertiende plek van het eindklassement. Daarmee was hij de beste ‘rookie’ (debutant) van het jaar.

Indy 500

Van Kalmthout crashte begin april nog tijdens testraces op hetzelfde circuit in Indianapolis. Hij raakte de macht over het stuur kwijt waarna zijn bolide keihard op de beruchte muur botste. Daarbij brak hij een vinger. ‘VeeKay’ revancheerde zich ruim een maand later met een uitgekiende zege.

Voor zijn team Ed Carpenter Racing was het de eerste zege sinds 2016. Over twee weken wordt op hetzelfde circuit de befaamde Indy 500 verreden. ‘VeeKay’ wist zich in augustus vorig jaar als vierde te kwalificeren voor die race, maar een mislukte pitstop brak hem op in de wedstrijd.

De sensationele zege van zaterdag gaf zijn zelfvertrouwen alvast een boost. ,,De kop is eraf, de allereerste is binnen. Ik droom al jaren van dit moment, en ben ontzettend blij dat het is gelukt om een IndyCar-race te winnen en me in een rijtje met Arie Luyendyk en Robert Doornbos te scharen. Hopelijk volgen er nog veel IndyCar-zeges, te beginnen over twee weken!”

