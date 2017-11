Emotionele Tony Parker viert rentree als 'rookie'

De 35-jarige Parker stond bijna zeven maanden aan de kant met een gescheurde pees in zijn linkerbovenbeen, begin mei opgelopen in de play-offs tegen Houston Rockets.

De Franse vedette van San Antonio Spurs keerde maandagavond in het eigen AT&T Center terug op het veld in de wedstrijd tegen Dallas Mavericks.



Parker deed een kwartiertje mee en tekende in die periode voor zes punten en vier assists. De Spurs versloegen de Mavericks met 115-108. ,,Het voelde een beetje als mijn eerste wedstrijd in de NBA toen ik nog een rookie was'', zei Parker, die bekende dat hij tegen de tranen had moeten vechten. De Franse basketballer, die een Nederlandse moeder heeft, werd met de ploeg uit San Antonio vier keer kampioen van de NBA (2003, 2005, 2007 en 2014).