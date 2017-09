Eliud Kipchoge wint marathon van Berlijn

Kipchoges grootste concurrenten voor de strijd om de nieuwe mondiale toptijd, zijn landgenoot Wilson Kipsang en de Ethiopiër Kenenisa Bekele, moesten de strijd al voor het dertig-kilometerpunt staken. Ook Kipchoge had het niet makkelijk in het regenachtige Berlijn. Adola, die zijn eerste marathon liep, maakte er een spannende strijd van met de Keniaanse topfavoriet. Adola wist in de slotfase zelfs Kipchoge even te lossen, maar de Keniaanse kampioen kwam terug en nam vanaf 40 kilometer weer het initiatief over.