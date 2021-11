EK kortebaan: Puts en De Boer naar finale 50 vrij

Drie mannen gingen in de Russische stad Kazan harder. De Hongaar Szebasztian Szabo zwemt dankzij zijn 20,87 morgen de finale vanuit baan 4.

Puts en De Boer werden gisteren met Kenzo Simons en Stan Pijnenburg Europees kampioen op de 4x50 meter vrije slag. Omdat slechts de beste twee zwemmers per land zich op een onderdeel kunnen plaatsen voor de halve finale, eindigde het voor Simons (zesde met 21,22) en Pijnenburg (tiende met 21,32) ’s ochtends al in de series.

Met Arno Kamminga (op school) komen Pijnenburg (rug), Puts (vlinder) en De Boer (vrij) later op woensdag nog in actie in de finale van de 4x50 meter wisselslag. Zij kwalificeerden zich als vierde in 1.33,07.

Szabo klopt Milak op 100 vlinder

Op dag twee van het zwemtoernooi verraste Szabo ook met de winst op de 100 meter vlinderslag (49,68). Zijn landgenoot en topfavoriet Kristof Milak (49,88) viel buiten het podium want ook Michele Lamberti uit Italië (49,79) en Jakub Majerski uit Polen (49,86) waren sneller.

Sarah Sjöström won wel zoals verwacht de 50 meter vrije slag. De Zweedse noteerde in de finale een kampioenschapsrecord van 23,12 seconden. Het wereldrecord bleef met 22,93 in handen van Ranomi Kromowidjojo. Maaike de Waard werd op bijna een seconde van Sjöström zesde met 24,10, Kim Busch zevende in 24,35.

De Europese titel op de 50 meter rugslag ging naar de Rus Kliment Kolesnikov in 22,47. De Italiaanse Martina Carraro was de snelste op de 100 meter schoolslag (1.04,01). Op de 800 meter was de Russische Anastasia Kirpichnikova met 8.04,64 een klasse apart.

