EK-finale handbal: titelverdediger Frankrijk treft Noorwegen

Luiten over ‘matig’ jaar: ‘Ik heb gewoon moeite met spelen zonder publiek’

14 december Joost Luiten is hard voor zichzelf. ,,Alles bij elkaar was het gewoon een heel matig jaar, veel te wisselvallig”, schrijft de tweevoudig winnaar van het KLM Open op zijn website na zijn 43ste plaats zondag in het Tour Championship in Dubai, de seizoensfinale van de European Tour.