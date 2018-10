Egonu slaat Italië naar WK-finale, Nederland weer tegen China

Samenvatting Nederland­se volleybal­sters verliezen in halve finale WK van Servië

12:32 De Nederlandse volleybalsters hebben in de halve finale van het WK in Japan verloren van het ijzersterke Servië, dat vorig jaar ook al te sterk was in de finale van het EK. Nederland speelt morgenochtend (10.20 uur) nog wel om het brons tegen China. Servië won in Yokohama met 3-1 (25-22, 26-28, 25-19, 25-23) en speelt morgen in de WK-finale tegen Italië.