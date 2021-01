Eerste WK in zestig jaar gloort voor handballers

Zesde etappe Dakar Rally ingekort

7 januari De zesde etappe in de Dakar Rally, die vrijdag gereden wordt tussen de steden Al-Qaisumah en Haïl in Saudi-Arabië, is ingekort om veiligheidsredenen. Dat maakte de organisatie donderdagavond bekend, terwijl nog tientallen deelnemers de vijfde etappe aan het afwerken waren. De duisternis was toen al ingevallen en het weer was sterk verslechterd in de omgeving van Al-Qaisumah.