Een uitwedstrijd die 110 dagen duurt, ontsnappen uit de bubbel en foute mannen op de tribune

Boek over coronazomer2020 gaat de historie in als één van de meest merkwaardige sportjaren. Reden voor Hans Klippus, oud-sportjournalist van het AD, om de gebeurtenissen vast te leggen in een boek. Lege velden is vanaf vandaag te koop. ‘Een document dat ons over vijf, tien of twintig jaar doet herinneren aan een bizar sportjaar’.

Wekenlang bleven de velden, banen en circuits in Nederland en de rest van de wereld leeg. Sportliefhebbers hadden het zwaar in de coronapandemie. En toen de boel weer op gang kwam, was het wennen. Aan lege tribunes, protocollen en eindeloos testen. Sportjournalist Hans Klippus, jarenlang werkzaam voor AD Sportwereld, bracht het corona-sportjaar in kaart. In negen thematische hoofdstukken maakt hij een rondje langs de (lege) velden. Tussen die bedrijven door haalt hij de meest bizarre anekdotes van het jaar op. Een voorproefje aan de hand van vijf van die opmerkelijke gebeurtenissen.

110 dagen van huis voor een uitwedstrijd

De rugbyers van Manuma Samoa verlaten half februari hun tropische eiland in de Grote Oceaan voor een trainingskamp van een paar weken in Nieuw-Zeeland en de eerste wedstrijd in de internationale clubcompetitie Global Rapid Rugby. Die gaat verloren. En dan gooit de regering op Samoa het land abrupt op slot, in de hoop corona buiten de deur te kunnen houden. In Nieuw-Zeeland houden de rugbyers zich wekenlang bezig met trainen, elke avond spelen ze bingo. Pas eind mei vliegen ze terug. En mogen dan direct twee weken in quarantaine.

Handballen met een mondkapje

Regelmatig zitten de overheidsregels de sport behoorlijk in de weg. Zo beslissen de autoriteiten in de Spaanse regio Castilië en León dat spelers en scheidsrechters ook tijdens een wedstrijd mondkapjes moeten dragen. Ook al zijn ze van tevoren getest op corona. Bij de handbalwedstrijd in de eredivisie tussen Ademar León en Cantabria Sinfin blijkt dat waanzin. Spelers krijgen het benauwd en de ‘mascarillas’ blijven in de harde contactsport natuurlijk niet op hun plaats zitten. ‘Een belachelijke vertoning’, foetert de trainer van Ademar. Door alle commotie wordt de mondkapjesverplichting snel weer opgeheven.

Foute mannen op de tribune

Ze doken overal op: kartonnen afbeeldingen van supporters, om de lege tribunes alsnog kleur te geven. In de Australische rugbycompetitie konden fans voor 22 dollar hun eigen foto op de tribune laten plaatsen. Minder geslaagd blijkt het initiatief als bij de Penrith Panthers een beeltenis van massamoordenaar Harold Shipman opduikt. Een Engels huisarts die meer dan 200 patiënten ombracht. Er volgen snel excuses. Andere clubs zijn door het voorval gewaarschuwd. Zo kan Leeds United nog net op tijd een kartonnen Osama Bin Laden van de tribune verwijderen.

Spelers houden ook afstand op het veld: 0-37

Het tweede elftal van SG Ripdorf/Molzen heeft medio september geen zin om tegen SV Holdenstedt 2 te voetballen. Het trof in een eerdere wedstrijd een elftal waarin iemand speelde met corona. Hoewel bij Holdenstedt nu niemand positief getest wordt, vindt SG Ripdorf/Molzen het te link om te spelen, maar de tegenpartij werkt niet mee aan uitstel. Dus staat Ripdorf/Molzen met frisse tegenzin op het veld, met slechts zeven man, de rest durft niet. Het wordt een kolderieke vertoning, want de spelers van Ripdorf/Molzen zorgen ervoor dat ze de hele wedstrijd anderhalve meter afstand houden tot de tegenstanders. Komt er een speler van Holdenstedt in de buurt, dan schoppen ze de bal weg. Resultaat: een nederlaag van 0-37.

Uit de bubbel voor een uitvaart (en de stripclub)

De basketballers in de NBA ronden de competitie noodgedwongen af vanuit Disney World. Daar wordt een ‘bubbel’ gecreëerd, spelers mogen er alleen uit voor een goede reden. Lou Williams heeft er één. De ervaren man van LA Clippers wil de uitvaart bijwonen van de vader van een vriend. Maar Williams plakt er die avond ook nog een bezoekje aan een stripteaseclub in Atlanta aan vast, zo bewijst een foto op sociale media. De verplichte quarantaine wordt verlengd van vier naar tien dagen, de onprofessionele Williams mist twee competitiewedstrijden. Hij laat overigens weten niet voor de blote vrouwen in de striptent te zijn geweest. ‘Iedereen die mij kent, weet dat het mijn favoriete restaurant is’.

Titel: Stille Velden

Uitgever: Edicola

Prijs: €15,95

Vanaf vrijdag al via bol.com te verkrijgen, midden volgende week in de winkel.