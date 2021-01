Een jaar na de dood van Kobe Bryant: goedlachse allemansvriend kon ook een gigantische klootzak zijn

Door Arjan Schouten



Wie wil weten hoe ‘larger than life’ eruitziet, moet naar Los Angeles. In LA, waar Kobe Bryant vanaf zijn zeventiende furore maakte bij de Lakers, verschijnen met de week meer muurschilderingen van de overleden NBA-held. Als een halfgod wordt hij geëerd in ‘zijn’ stad en niet alleen daar. Website kobemural.com brengt alle geschilderde Kobe’s in kaart. Honderden zijn het er wereldwijd. Van Mexico tot Japan, maar ook in Londen, Keulen en Parijs leeft Kobe Bryant voort.



Twaalf maanden na de helikoptercrash van de vijfvoudig NBA-kampioen, die samen met zijn dertienjarige dochter Gianna stierf, is het herdenken en eren van de sportlegende nog lang niet klaar. In de National Garden of American Heroes, Donald Trumps megalomane beeldentuin vol historische figuren, is al een plaatsje voor de ‘Black Mamba’ ingeruimd. Zelfs in het Chinese Guangzhou verrees onlangs nog een standbeeld.