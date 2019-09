Edris prolongeert wereldtitel op de 5000 meter

Hij won in een tijd van 12.58,85. Zijn landgenoot Selemon Barega pakte het zilver in 12.59,70. Brons was voor de Canadees Mohammed Ahmed in 13.01,11.



Het Noorse hardlooptalent Jakob Ingebrigtsen zette zich met nog één ronde te gaan aan kop. De 19-jarige Europees kampioen versnelde en bleef tot de laatste bocht aan de leiding. Toen volgde een demarrage van Barega en Edris, waarbij de laatste over de meeste macht in de benen beschikte op de laatste meters. Ingebrigtsen, die met succes een diskwalificatie in de series had aangevochten, passeerde de meet als vijfde in 13.02,93.