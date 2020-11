Dustin Johnson verstevigt leiding bij Masters

Basketbal­sters winnen nipt van Hongarije en houden zicht op EK

21:17 De Nederlandse basketbalsters hebben tegen Hongarije hun derde EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam werd het 68-63. De basketbalsters houden daarmee zicht op plaatsing voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Spanje en Frankrijk.