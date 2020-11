Dustin Johnson imponeert op Masters en bewijst topstatus met titel

Dustin Johnson heeft bij de Masters in Augusta zijn huidige status als nummer 1 van de golfwereld op ondubbelzinnige wijze waargemaakt. De 36-jarige Amerikaan hield zijn zenuwen op de slotdag in Georgia goed in bedwang en gaf zijn leidende positie niet meer uit handen.

Met een rondje van 68 slagen en een historische eindscore van 268 was hij een klasse apart. Johnson schreef zelfs geschiedenis op de vijftiende hole. Met een birdie kwam hij op een score van -20 voor het toernooi, als eerste speler ooit bij de Masters. Met drie pars op rij wist hij ook te eindigen op die unieke score.

De Zuid-Koreaan Im Sung-jae en de Australiër Cameron Smith eindigden gezamenlijk op de tweede plek, op vijf slagen van de glorieuze winnaar.

Volledig scherm Dustin Johnson bewijst topstatus met titel en record op Masters. © EPA

Tweede majortitel

Johnson veroverde op The National zijn tweede majortitel. Vier jaar geleden schreef hij de US Open op zijn naam. Hij verdiende circa 1,75 miljoen euro met zijn triomf in Augusta en mocht tevens het fel begeerde groene jasje aantrekken.

Johnson bekroonde bij de Masters een topjaar. Hij won onder meer de FedExCup, goed voor een winstpremie van circa 12,5 miljoen euro. Johnson vreesde vorige maand nog voor zijn deelname aan de Masters. Hij testte positief op het coronavirus. Anderhalve week geleden, na een quarantaineperiode van elf dagen in een hotel, kon Johnson in Houston zijn rentree maken. Met een gedeelde tweede plek bewees hij meteen weer dat hij nog altijd in topvorm verkeerde.

Johnson was vanaf de eerste ronde gedeeld koploper en greep zaterdag alleen de macht met een rondgang van 65 slagen. Hij begon aan de laatste dag met een voorsprong van vier slagen op drie achtervolgers: Im Sung-jae, Smith en Abraham Ancer uit Mexico.

Na een birdie op de derde hole kwam Johnson door bogeys op de vierde en vijfde hole even in de problemen. Dankzij birdies op de zesde en achtste hole hield hij niettemin zijn koppositie vast. Tijdens zijn laatste negen holes toonde hij zich een ware kampioen in Augusta, met birdies op de dertiende, veertiende en vijftiende hole. Door drie pars op rij won ‘DJ’ zijn eerste titel bij de Masters in stijl: met een recordscore van 268 (-20).

Gelukkigste man op aarde

Johnson was na zijn historische triomf even de gelukkigste man op aarde. ,,Het voelt aan alsof ik droom. Als jongen droomde ik ervan om de Masters te winnen. En nu Tiger Woods me in het groene jasje heeft gehesen, lijkt het nog steeds alsof ik droom. Wat een geweldig gevoel is dit. Ik ben heel erg trots op de manier waarop ik mezelf tijdens dit toernooi in de hand heb weten te houden. Het was zwaar zondag, ik was de hele dag nerveus, dat voelde ik in heel mijn lichaam. Maar nu sta ik hier, met het groene jasje aan. Beter dan nu kan ik me niet voelen.”

De Masters wordt normaal altijd in april afgewerkt. Door de coronacrisis werd het befaamde toernooi verschoven naar november. Indien mogelijk moet Johnson over vijf maanden alweer de baan op in Augusta om zijn tweede majortitel te verdedigen. Daar wilde de nummer 1 van de wereld nog even niet aan denken. ,,Voor mij is de Masters het belangrijkste golftoernooi van het jaar. Deze titel wilde ik het meeste van allemaal winnen. Dat het me nu gelukt is, geeft ontzettend veel voldoening.”

Volledig scherm Dustin Johnson (links) samen met de onttroonde titelhouder Tiger Woods. © AFP

Tiger Woods

De onttroonde titelhouder Tiger Woods moest genoegen nemen met de gedeelde 38e plaats (287 slagen), vooral ook vanwege een door hem nog nooit gemaakte score van +7 op hole 12 tijdens zijn slotronde.



Hij belandde op de laatste dag van de Masters in Augusta op een persoonlijk dieptepunt. De Amerikaanse golfer had voor de twaalfde hole (par 3) niet minder dan tien slagen nodig.

