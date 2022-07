Duplantis springt met polsstok naar goud met wereldrecord: 6,21

Armand Duplantis heeft op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de wereldtitel bij het polsstokhoogspringen veroverd in een wereldrecord. De Zweed ging over een hoogte van 6,21 meter. Dat was 1 centimeter hoger dan de 6,20 meter die hij dit voorjaar bij de WK indoor in Belgrado haalde.

Duplantis was als zo vaak de enige die over de 6 meter wist te zweven. De Amerikaan Christopher Nilsen behaalde zilver met een hoogte van 5,94. Het brons was voor de Filipijn Ernest John Obiena, die ook over 5,94 wipte, maar daarvoor meer pogingen nodig had.

Duplantis verbeterde eerst het kampioenschapsrecord door in één keer over 6,06 meter te springen. Daarna liet hij de lat op wereldrecordhoogte leggen, in de wetenschap dat hij een cheque van 100.000 dollar zou innen wanneer het zou lukken. Bij zijn eerste poging tikte hij de lat er nog af, maar zijn tweede sprong was feilloos. Uitzinnig van vreugde vierde hij zijn supersprong.

De pas 22-jarige Zweed wist dat hij in vorm was, want eind juni had hij ook al 6,16 meter gesprongen. Dat was op dat moment de hoogste sprong ooit in de buitenlucht. Duplantis deed in juni ook mee aan de FBK Games in Hengelo. Hij wilde daar ook heel hoog springen, maar omdat het regende zag hij toen af van een aanval op het wereldrecord.

Menno Vloon was snel klaar in de finale. De Zaankanter haalde zijn aanvangshoogte van 5,55 meter niet en lag als eerste uit de wedstrijd.

Volledig scherm Duplantis reageert uitzinnig na zijn fabelachtige wereldrecord. © REUTERS