Duitse zwembond strikt Jacco Verhaeren

Verhaeren keerde in september terug naar Nederland nadat hij zijn dienstverband bij de Australische bond had beëindigd. Hij was daar vanaf 2014 hoofdcoach. De Brabander bracht het zwemmen ‘Down Under’ terug op niveau nadat tijdens de Olympische Spelen in Londen 2012 de verwachte successen waren uitgebleven. Het leidde tot drie gouden plakken bij de Spelen van Rio in 2016 en liefst negentien medailles op het WK van 2019 in Zuid-Korea.