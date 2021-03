Dubbelslag voor Pinturault: Fransman wint grote én kleine kristallen bol

,,Ik heb hier al die jaren zo hard voor gewerkt”, zei Pinturault. ,,Eindelijk betaalt zich dat uit. Om hier met een kristallen bol te staan, twee zelfs, is ongelooflijk. Ik was hier al heel wat jaren naar op zoek.”



Pinturault, die drie olympische medailles op zak heeft, is de eerste Franse winnaar van de algemene wereldbeker sinds Luc Alphand in 1997. Zondag is de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, de slalom. Met 1200 punten in het wereldbekerklassement heeft Pinturault een onoverbrugbare voorsprong van 107 punten op de nummers 2, Marco Odermatt uit Zwitserland.