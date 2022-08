Dubbel succes bij kogelstoten op EK in München : goud voor Jessica Schilder, brons voor Jorinde van Klinken

Jessica Schilder heeft in München de Europese titel veroverd. De 23-jarige atlete uit Volendam stootte de kogel als eerste Nederlandse over 20 meter (20,24). Ze pakte vorige maand bij de WK in Eugene al brons met een afstand van 19,77 meter.

Het wereldrecord kogelstoten staat sinds 1987 op naam van de Russische Natalja Lisovskaja met een afstand van liefst 22,63 meter. Schilder klopte haar grote Portugese concurrente Auriol Dongmo (19,82). De Nederlandse Jorinde van Klinken verraste met een bronzen plak (18,94).



Schilder verlegt in een razend tempo haar grenzen. Dat belooft veel voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar ze haar zinnen op heeft gezet. Ze brak pas dit jaar internationaal door en pakte in maart ook al brons bij de WK indoor in Belgrado.

Schilder overtrof zichzelf in München met haar tweede worp in de finale. Ze kon het nauwelijks geloven en was zo verbaasd dat ze zich verontschuldigde bij haar concurrentes.

Schilder startte dit kalenderjaar met een persoonlijk record van 18,69 meter. Ze kon haar geluk niet op in het Olympiastadion, waar het Nederlands elftal in 1988 de Europese titel veroverde. ,,Dit is echt bizar”, juichte ze voor de camera van de NOS. ,,Dit had ik echt niet verwacht, zeker niet met deze afstand.”

Schilder was niet tevreden over haar optreden in de kwalificatie. ,,Maar mijn coach heeft mij rustig gekregen, anders had ik het echt niet gered. In de finale besefte ik dat ik niets te verliezen had. Na het seizoen gaat denk ik alles pas bij mij doordringen. Dan zal ik pas beseffen wat er dit jaar is gebeurd.”

Van Klinken durfde voor de finale niet te dromen van een medaille. ,,Maar hoe mooi is dit”, lachte ze. ,,Twee Nederlandse vrouwen op het podium bij het kogelstoten op een EK. Dit is nog nooit gebeurd.”

