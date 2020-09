DTM-coureur Robin Frijns pakt de winst op Nürburgring

Video Toronto Raptors weer in balans tegen Boston Celtics in halve finale play-offs

6 september De basketballers van Toronto Raptors doen in de play-offs van de NBA weer helemaal mee. De titelverdediger won zaterdag de vierde wedstrijd in de halve finales van de oostelijke divisie met 100-93 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie zijn beide clubs nu weer in balans: 2-2.