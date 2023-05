Droom Boston Celtics spat uiteen, Miami Heat toch naar finale NBA

De basketballers van Miami Heat hebben zich in het zevende en laatste duel van de finale van de Eastern Conference overtuigend weten te plaatsen voor de finale van de NBA. Tegenstander Boston Celtic, die de afgelopen week in een sprookje was begonnen te geloven, werd maandag met duidelijke cijfers verslagen: 103-84.

Daarmee stond Boston ineens weer met beide voeten op de grond, nadat het van een 3-0 achterstand was teruggekomen en sinds zaterdag - na een miraculeuze ontsnapping in de slotseconde van het zesde duel - was begonnen te dromen over een stunt. De ploeg kon de eerste in de geschiedenis van de NBA worden die in de play-offs een 3-0 achterstand in een serie zou omzetten in een overwinning.

Volledig scherm Jayson Tatum na afloop met zijn zoontje Deuce. © Getty Images via AFP

Maar aan dat feestje wenste Miami maandag niet mee te werken. De bezoekers namen in Boston vanaf het eerste kwart de leiding en kwamen geen moment in gevaar. Miami profiteerde daarbij van een blessure bij Celtics-topschutter Jayson Tatum, die vroeg in de wedstrijd zijn enkel blesseerde en daar in het vervolg van het duel zichtbaar last van hield. Tatum kwam uit op slechts 14 punten.

Held van Heat was Jimmy Butler, die goed was voor 28 punten, 7 rebounds en 7 assists. Behalve Butler was ook Caleb Martin productief voor Miami met 26 punten en 10 rebounds.

Volledig scherm Al Horford en Jaylen Brown proberen Jimmy Butler (r) van scoren te houden. © AP

Miami neemt het in de finale op tegen Denver Nuggets, dat zich voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatste voor de finale om het Amerikaanse kampioenschap. De eerste wedstrijd van de best-of-seven serie wordt donderdag gespeeld in Denver.

De honger van Miami Heat is nog niet gestild nu ze de finale hebben gehaald. ,,Eigenlijk hebben we nog niks bereikt”, sprak Jimmy Butler na afloop. ,,Op dit moment zijn we nog niet tevreden. Wij beginnen niet aan het seizoen om de Eastern Conference te winnen, wel om kampioen te worden.”