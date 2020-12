Drie terugblikken op een krankzinnig jaar: ‘Ook ik had nu motivatieproblemen’

Femke Heemskerk

‘Op vrijdag de dertiende, in maart, kregen wij een berichtje van onze coach: om vier uur in het zwembad, praten over de toekomst. Stront aan de knikker, dacht ik. Ze hadden een klooster in Drachten geregeld voor ons. Om in aanloop naar de Spelen daar te slapen en in de omgeving te trainen. Dat duurde één nachtje. Op zondag hield alles op en werd er gezegd: ga naar een plek waar je lang kunt blijven. Toen raakte ik in paniek, want mijn man, nee, toen nog mijn vriend, woont in Amerika.