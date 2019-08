Dressuurruiters pakken EK-zilver in Rotterdam

VIDEO Schippers vierde op 200 meter in Birmingham

18 augustus Dafne Schippers is bij de Diamond League in Birmingham als vierde geëindigd op de 200 meter. De 27-jarige Utrechtse kwam over de streep in 22,81 seconden op ruime achterstand van Shaunae Miller-Uibo. De atlete uit de Bahamas won in 22,24.