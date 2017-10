Dovizioso wint spektakelstuk op kletsnat motorcircuit in Japan

Badmintonner Caljouw mist finale Dutch Open

14 oktober Badmintonner Mark Caljouw is er niet in geslaagd de finale van de Dutch Open in Almere te halen. De Nederlandse kampioen had in de halve eindstrijd weinig in te brengen bij de Japanner Kento Momota. De als zevende geplaatste Caljouw verloor in twee games: 21-16 21-6. Het duel duurde nog geen drie kwartier.