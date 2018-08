Dovizioso verovert pole in GP Tsjechië

De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) en de Spanjaard Marc Márquez (Honda) noteerden de tweede en derde tijd en starten in de race ook vanaf de eerste startrij op het circuit van Brno.



Márquez is de leider in het WK. Hij won de laatste twee races, waaronder de TT in Assen. Rossi staat tweede op een straatlengte achterstand. Dovizioso is de nummer 4 in de stand; de Italiaan won dit jaar pas één keer, de openingsrace in Qatar.



In de Moto2 kwalificeerde Bo Bendsneyder zich als achttiende, zijn beste prestatie dit seizoen. De negentienjarige Rotterdammer hoopt in het warme Brno dan ook eindelijk zijn eerste punten in de Moto2 te gaan pakken. ,,Ik wil nog steeds meer, maar ik ben tevreden over deze kwalificatie'', zei Bendsneyder, die de twintigste startplek bij de openingsrace in Qatar als beste prestatie had staan. De Italiaanse coureur Luca Marini vertrekt morgen vanaf pole.