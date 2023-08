Dorian van Rijsselberghe geniet van zijn rol als WK-directeur: ‘Ik heb nu alleen de lusten, niet de lasten’

Met video Femke Bol verpulvert Europees record op 400 meter horden in Londen: 'Dit stadion is echt bizar’

Femke Bol heeft bij de meeting van de Diamond League in Londen haar Europees record op de 400 meter horden verpulverd. De Amersfoortse won de race in het London Stadium in 51,45 seconden. Daarmee dook ze ruim onder de 52,03 die ze had staan.