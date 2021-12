Dopingzondaar opent jacht op wereldrecord Usain Bolt: ‘Wil een legende worden’

WK handbal Het echte werk gaat beginnen: na twee ‘oefenpot­jes’ wacht Zweden voor Oranje

Het WK is een paar dagen onderweg. Maar voor de Nederlandse handbalsters, die hun wereldtitel verdedigen, begint het toernooi vandaag pas écht, met de wedstrijd tegen Zweden. Om aan de doelstelling - een plaats in de kwartfinale - te voldoen is een goed resultaat noodzakelijk.

7 december