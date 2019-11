Dopingautoriteit moet uitzoeken wat klopt van verklaring Madiea G.

Via haar advocaat verklaarde G. dat ze dacht dat er dopingproducten in plaats van drugs in haar auto lagen toen ze op 18 juni bij een routinecontrole net over de Duitse grens werd aangehouden. Volgens G. was de doping niet alleen voor haar bedoeld, maar ook voor andere atleten.

,,Die verklaring heeft ons verrast”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond. ,,Het was voor ons aanleiding om onmiddellijk melding te doen bij de Dopingautoriteit. We willen uitgezocht hebben wat van die verklaring klopt. Er zal vervolgonderzoek plaatsvinden, door de Dopingautoriteit en hopelijk ook in Duitsland.”

Voorzitter Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit heeft direct zijn Duitse collega’s om hulp gevraagd. ,,Als een sporter dit verklaart, dan slaan wij aan. Het is echter een strafzaak in Duitsland, wij zijn dus niet direct betrokken”, aldus Ram. ,,Ik hoop via m’n Duitse collega’s meer te weten te komen.”

De verklaring van G. verraste Roskam. ,,Het zijn zeer zorgelijke uitspraken. Er moet uitgezocht worden of hier iets van klopt of dat het alleen strategie binnen de rechtszaak was. Dat willen wij uiteraard weten.”