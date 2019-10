Doncic imponeert weer bij Mavericks tegen Hornets

Ook in het openingsduel had Doncic al een hoofdrol vervuld met 34 punten tegen Washington Wizards. Ook toen won Dallas. Tegen New Orleans overlegden ook Kristaps Porzingis (24 punten) en Delon Wright (20) mooie cijfers. Bij de Pelicans, die het openingsduel ook al hadden verloren, was Brandon Ingram de topschutter met 25 punten. De ploeg uit New Orleans kent een pechvolle start nadat ook al was gebleken dat aanwinst Zion Williamson een kleine twee maanden aan de kant zal staan vanwege een knieblessure.