Donar naar tweede voorronde Champions League

Kleibeuker stopt na het seizoen met fulltime lan­ge­baan­schaat­sen

17:08 Na dit schaatsseizoen zet de 39-jarige Carien Kleibeuker een punt achter haar carrière als fulltime langebaanschaatser. Haar laatste doel is deelname aan haar derde Olympische Spelen, die in februari in Pyongcheang worden afgewerkt.