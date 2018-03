Donar mag zich opmaken voor kwartfinale Europa Cup

Dat lijkt een aardige marge met het oog op de return van volgende week woensdag in Roemenië. Ruim 4000 toeschouwers genoten van het optreden van de landskampioen, die bij rust al leidde met 46-34. Beide ploegen troffen elkaar dit seizoen ook al in de tweede groepsfase van het toernooi. Donar was toen twee keer te sterk.



Uitblinker bij Donar was Brandyn Curry. De Amerikaan was goed voor 26 punten, Teddy Gibson, Evan Bruinsma en Drago Pasalic bezorgden de thuisploeg zestien punten.



Amsterdam was negen jaar geleden de laatste Nederlandse club die de laatste acht van een Europees toernooi bereikte. Dat gebeurde zelfs op het derde niveau van het continent. Donar is op dit moment actief op het vierde niveau van Europa.