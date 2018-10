Dodgers hebben Jansen niet nodig voor zege

De Koreaanse pitcher Hyun-jin Ryu was de grote man bij de thuisclub. De 31-jarige werper hield het zeven innings vol op de heuvel en stuurde acht keer een slagman van de Braves met drie slag (strike-out) terug naar de dug-out. Ozzie Albies, de 21-jarige Antilliaan die dit seizoen bij Atlanta zoveel indruk maakt in de MLB, produceerde slechts één honkslag. Dankzij twee homeruns namen de Dodgers al snel een ruime voorsprong, die ze niet meer uit handen gaven.



Jonathan Schoop, ook een international van Oranje, begon met Milwaukee Brewers de play-offs met winst op Colorado Rockies: 3-2. De beslissing viel pas in de tiende, extra inning. Schoop kwam alleen in de vijfde inning even in actie als pinch-hitter (vervangende slagman), maar hij ging meteen uit en werd weer vervangen.