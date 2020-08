Dobber derde op 400 meter bij debuut in Diamond League

Dobber won eerder deze maand bij de Brussels Grand Prix de 400 meter in een tijd van 46,18. Hij verbeterde vorig weekeinde zijn persoonlijke record in Zwitserland met een tijd van 45,68.



Voor Warholm was het zijn tweede zege in Zweden. Amper anderhalf uur eerder had hij op de 400 meter horden ook al grote indruk gemaakt. Met een tijd van 46,87 liep hij de tweede tijd ooit op dit onderdeel. Alleen wereldrecordhouder Kevin Young (VSt) was in 1992 sneller (46,78). Warholm tikte tijdens zijn supersnelle race in Stockholm nog wel de laatste horde aan, waardoor hij even uit balans raakte en daarna het wereldrecord dus net miste.



De Diamond League volg je op Ziggo Sport.