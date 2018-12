‘Dit is de eerste stap naar de halve finale, maar niet de laatste stap’

EK handbalOf ze het verwacht had gisteravond, de manier waarop Nederland de Roemeense vrouwen overklasten op het EK? Nee, bondscoach Helle Thomsen had gerekend op een lastige wedstrijd, niet op de overtuigende 29-24 waarmee Nederland de eerste wedstrijd in de hoofdfase van het toernooi won.

Door Lisette van der Geest



,,Roemenië speelt heel goed, dus ik had gerekend op een lastige wedstrijd”, zei Thomsen. Toen Nycke Groot in de zesde minuut met 3-1 op het bord uitviel had de Deense bondscoach in Nederlandse dienst twee keuzes: zich richten op haar emotionele aanvoerster die baalde dat ze de wedstrijd tegen Roemenië zo vroeg al moest verlaten, terwijl zij juist verantwoordelijk was voor twee van de drie Nederlandse goals. Of zich richten op de oplossing. ,,Ik ben zo’n coach die dan beseft: de een gaat weg, meteen de focus op de anderen.”

Bekijk hier de samenvatting:

En zo geschiedde. Thomsen: ,,Ik kan nadenken over wie er niet zijn, maar dat helpt niet. Tuurlijk denk je even: shit, ze is er niet, maar daarna bedenk je meteen: wat gaan we doen om de speelsters die er wel zijn te helpen?” Het eindresultaat was beter dan het hele team gedacht had. Thomsen is desondanks de eerste die haar eigen rol bagatelliseert. ,,Respect voor de meiden. Ik kan een plan maken, maar dat is makkelijk om te doen. Wat moeilijk is, is om het uit te voeren. Als dat lukt gaat het erg goed.”

De winst op Roemenië zorgt ervoor dat Nederland als enige land in de hoofdronde in Nancy – de andere groep uit de hoofdronde speelt in Nantes – nog ongeslagen in het toernooi zit. De handbalsters staan daardoor op zes punten en hebben nog twee wedstrijden in de hoofdronde te spelen; morgen tegen Noorwegen en woensdag tegen Duitsland.

Dat betekent dat het team van Thomsen kwalificatie voor de halve finale in Parijs al kan afdwingen in de wedstrijd tegen Noorwegen morgen. Bij winst is Nederland verzekerd van de strijd om de medailles. Thomsen over het resultaat tegen Roemenië: ,,Je kunt dit de eerste stap naar de halve finale noemen, maar het is nog niet de laatste stap.” Oftewel: onderschat Noorwegen niet.

Twee jaar geleden op het laatste EK won Noorwegen de finale van Nederland. Na een wisselvallig begin van het toernooi in de poulefase, waarin het land onder meer met dikke cijfers van Duitsland verloor, spelen de Noorse vrouwen inmiddels weer indrukwekkend.

Bij verlies komt het voor Nederland aan op de laatste, cruciale wedstrijd tegen Duitsland. Het grote nadeel voor Nederland in dat geval: ze hebben minder hersteltijd dan de Duitse vrouwen, die gisteravond hun tweede wedstrijd uit de hoofdronde speelden en afgelopen vrijdag voor de eerste in actie kwamen. Thomsen: ,,Het programma is pittig: drie wedstrijden in vier dagen is niet eerlijk en ik snap niet dat ze het zo gedaan hebben. Maar het is niet anders.”