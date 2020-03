Directeur Indoor Brabant pareert kritiek: ‘Verkeerd signaal? Juist een goed signaal’

Directeur Marcel Hunze van Indoor Brabant vindt het geen verkeerd signaal dat Indoor Brabant wel doorgaat en veel andere evenementen, festivals en voetbalwedstrijden in deze provincie niet. ,,Ik denk juist dat we een goed signaal afgeven. We luisteren naar de experts. Zij zeggen: geen evenementen met meer dan duizend bezoekers en daar handelen wij naar. Per dagdeel zijn vanaf donderdag maximaal duizend toeschouwers welkom. Nee, wij zien deze maatregel absoluut niet als een risico op verdere verspreiding van het coronavirus. In de Brabanthallen hebben we 60.000 vierkante meter ruimte dus de mensen zitten niet dicht op elkaar.”