Didi Gregorius tot de zomer aan de kant

,,Het is lastig aan te geven wanneer hij weer kan spelen, maar ergens in juni, juli of augustus'', aldus Brian Cashman, algemeen manager van de Yankees.



Gregorius verloor dinsdag met New York Yankees met 4-3 van de Boston Red Sox, waar met Xander Bogaerts ook een Oranje-international speelt. De stand in de best-of-fiveserie kwam daarmee op 3-1, waardoor het seizoen voor de Yankees er op zit. Boston gaat verder in de American League Championship Series tegen Houston Astros.



Gregorius miste al een groot deel van het seizoen wegens elleboogproblemen. Nu het seizoen voorbij is, kan hij zich laten opereren.