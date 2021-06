Deze marathonlopers mogen uitleggen waarom zíj naar de Spelen moeten: ‘Dit voelt niet fijn’

Van Mike Tyson tot ‘Barney’: is 50 het nieuwe 30 in de topsport?

27 mei Phil Mickelson kroonde zich zondag tot de oudste winnaar van een major in de geschiedenis van het golf. De Amerikaan is inmiddels 50 jaar oud en was tot grote verrassing van velen de beste op het PGA Championship in South Carolina. Mickelson is niet de enige sporter op leeftijd die nog regelmatig van zich laat horen. Is 50 het nieuwe 30 in de sportwereld?